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Gaziantep'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü ve olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolu 11. kilometresi Halilbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Ç. kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

Otomobil hurda yığınına döndü

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipler, araçtan çıkarılan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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