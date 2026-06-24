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Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü
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Gaziantep'te kontrolden çıkan lüks otomobil, yapımı devam eden köprü inşaatının çukuruna düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yapımı devam eden köprü inşaatı çukuruna düştü.

Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen lüks otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak yol üzerinde yapımı devam eden köprü inşaatının çukuruna düştü. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücünün yara almadığı belirtilirken çukura düşen araç ise vinç yardımı ile çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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