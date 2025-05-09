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Gaziantep'te Otomobil ile Otobüsün Çarpıştığı Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil ile Otobüsün Çarpıştığı Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Gaziantep'te bir otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te otomobil ile otobüsün çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, savrularak karşı şeritten gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobil hurda yığınına dönerken ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza saniye saniye kamerada

Otomobil ile otobüsün çarpıştığı feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak savrulan otomobilin karşı şeritten gelen otobüsle kafa kafaya çarpışma anları yer aldı. Görüntülerde, otomobilde bulunan bir kişinin ise kazanın şiddetiyle araçtan fırlama anları ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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