Gaziantep'te okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yaparak, gençlerin güvenli eğitim almasını sağlamak amacıyla 1,568 şahıs sorgulandı ve çeşitli denetimler yapıldı.

Gaziantep'te okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geleceğin teminatı gençlerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yaptı. Dron destekli uygulamada bin 568 şahıs sorgulanarak, 93 okul servisi, 34 park ile 49 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulamada ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri ile 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
