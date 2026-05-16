Motosikletin çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sokakta yürüyen 8 yaşındaki Zeynep H.'ye hızla gelen motosiklet çarptı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te sokak arasında motosikletin çaptığı 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Dehşete düşüren feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında yakınlarıyla yürüyen ve kapı önünde bekleyen 8 yaşındaki Zeynep H. 'ye hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kaza kameraya yansıdı

Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yakınlarıyla birlikte kapı önünde bekleyen kız çocuğunun yürümek için hareket ettiği esnada hızla gelen motosikletlinin çarptığı ve mahallelinin kazaya koştuğu anlar yer aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
