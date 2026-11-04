Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te Mehmet Bulut davasında savcı 5 sanığa kasten öldürme suçundan ceza istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te Mehmet Bulut davasında savcı 5 sanığa kasten öldürme suçundan ceza istedi Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te Mehmet Bulut davasında savcı 5 sanığa kasten öldürme suçundan ceza istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 3 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un davasına devam edildi. Savcı, 5 sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi; mahkeme 4 sanığın adli kontrolünün, 1 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Gaziantep'te 3 yıl önce parkta pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un cinayetine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşmak amacıyla çağrılan Mehmet Bulut'un pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile, sanık, sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

"Kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım"

Savunma yapan tutuklu sanık Ömür S., "Orhan beni kardeşlerimle tehdit etti. Bende kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 5 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin, 1 sanık yönünden ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talebinde bulunması üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 27 Ocak 2023 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından konuşmak için çağrıldı. Kendisini çağıran şahısların yanına giden Mehmet Bulut, yaşanan tartışmanın ardından husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi gönderen lüks otomobil yandı! İçinde iş adamının cansız bedeni bulundu

Lüks araç 112'yi aradı! Ekipler gidince acı tabloyla karşılaştı
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı

Radikal karar! Suriyelileri sınır dışı etmeye başladılar
Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı

Tarihte bir ilk! Papa 14. Leo da oy kullandı
Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosu canlı yayında açıklanacak

Görülmemiş bir ilk! Milli Takım kadrosunu işte böyle açıklayacak

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu