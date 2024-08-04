Gaziantep'te maganda dehşeti! Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

Trafikte yaşanan tartışma ve gerginlikler son dönemde iyiden iyiye artarken silahlı magandaların yarattığı panik anlarına ilişkin görüntülerin de ardı arkası kesilmiyor.

Son görüntü ise Gaziantep'den geldi. Arkadaşlarıyla birlikte motosikletle seyahat eden bir şahıs, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne silah çekti.

KAPIYI AÇIP SÜRÜCÜYÜ TEKMELEDİ

Aracının kapısını açarak tehditler savurduğu sürücüye tekme darbeleri de indiren şahıs, daha sonra silahı beline takıp kendisini görüntüleyen şahıslara bakarak motosikletin arkasına oturup bölgeden uzaklaştı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Trafikte yaşanan maganda dehşetine ilişkin o anlar seyir halindeki bir aracın içinde seyahat eden şahıslar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı "Bu magandayı yakalayın" diyerek yetkililere seslendi.