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Gaziantep'te maganda dehşeti! Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

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Gaziantep'te motosikletin arkasında seyahat eden bir şahıs, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne silah çekti. Namluyu sürücüye doğrultup tehditler savuran şahıs tekme darbelerini de art arda indirdi. Trafikte tansiyonun tavan yaptığı o görüntüler seyir halindeki bir aracın içindeki yolcular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Trafikte yaşanan tartışma ve gerginlikler son dönemde iyiden iyiye artarken silahlı magandaların yarattığı panik anlarına ilişkin görüntülerin de ardı arkası kesilmiyor.

Son görüntü ise Gaziantep'den geldi. Arkadaşlarıyla birlikte motosikletle seyahat eden bir şahıs, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne silah çekti.

KAPIYI AÇIP SÜRÜCÜYÜ TEKMELEDİ

Aracının kapısını açarak tehditler savurduğu sürücüye tekme darbeleri de indiren şahıs, daha sonra silahı beline takıp kendisini görüntüleyen şahıslara bakarak motosikletin arkasına oturup bölgeden uzaklaştı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Trafikte yaşanan maganda dehşetine ilişkin o anlar seyir halindeki bir aracın içinde seyahat eden şahıslar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı "Bu magandayı yakalayın" diyerek yetkililere seslendi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (20)

Billy gates:

HERKESİN SİLAH RUHSATIMI VAR YOKSA RUHSATI YOK SİLAHIMI VAR

195
1
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UMUT YOLCUSU:

ÜLKEMİZDE CEZALAR YETERSİZ SADECE ..

yanıt142
yanıt0
İlhan Fırat:

Ruhsatın silahı var

yanıt53
yanıt1
Caner Alp:

Büyük çoğunluğu ruhsatsız

yanıt65
yanıt1
İlteriş Tigin:

Hergün silahlar çekiliyo hergün bi cinayet ülke ülke değil sanki uyuşturucu kartellerinin yönettiği bir yer oldu

98
2
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Murat Celik:

caydırıcı olması gerekiyor cezaların

99
0
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Okan Kocabas:

Adaleti olmayan bir ülkede her şey normal geliyor artık

93
2
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Reşat:

Biz yaptık dedikleri Türkiye olsa gerek,,22 yılın eseri şükredin halinize ülke emin ellerde

66
6
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Burhan Korkmaz:

yarın yakalanır denetimli serbestlik verip salarlar merak etmeyin..

67
0
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Mustafa Akgül:

Kanun var, lakin yaptırım yok. Nasıl düzelecek bilmiyorum

yanıt12
yanıt1
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