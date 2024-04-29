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Gaziantep'te Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Evlerin Çatısı Uçtu

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçarken, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü. İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin çatısı uçtu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçarken, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü. İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlenirken kuvvetli rüzgardan dolayı uçan çatılar çevredeki binalarla zarar verdi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İtfaiye Tedaş Güvenlik Acil Durum Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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