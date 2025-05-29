Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelilerine Operasyon: 8 Gözaltı

Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelilerine Operasyon: 8 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 8 ikamet, iş yeri ve otomobildeki kurşunlama ile kundaklama olaylarının şüphelisi 8 kişi yakalandı. Operasyon sırasında 1 AK-47 tüfek, 1 pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te kurşunlama-kundaklama şüphelilerine dev operasyon: 8 gözaltı

Şüphelilerin kurşunlama-kundaklama anları kameralarda

GAZİANTEP - Gaziantep'te farklı tarihlerde meydan gelen 8 ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama olaylarının şüphelisi 8 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, bazı kurşunlama-kundaklama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen 8 adet ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek ve 20 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayların şüphelisi olan 8 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken bazı kurşunlama-kundaklama anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı

Beşiktaş'ta 4 imza birden peş peşe atıldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.