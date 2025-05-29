Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelilerine Operasyon: 8 Gözaltı

Gaziantep'te kurşunlama-kundaklama şüphelilerine dev operasyon: 8 gözaltı

Şüphelilerin kurşunlama-kundaklama anları kameralarda

GAZİANTEP - Gaziantep'te farklı tarihlerde meydan gelen 8 ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama olaylarının şüphelisi 8 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, bazı kurşunlama-kundaklama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen 8 adet ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek ve 20 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayların şüphelisi olan 8 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken bazı kurşunlama-kundaklama anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.