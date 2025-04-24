Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Faillerine Operasyon: 10 Tutuklama

Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Faillerine Operasyon: 10 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen 12 farklı kurşunlama ve kundaklama olayının şüphelisi 10 şahıs yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gaziantep'te kurşunlama ve kundaklama faillerine operasyon: 10 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydan gelen 12 farklı kurşunlama ve kundaklama olayının şüphelisi 10 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen 12 adet ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 75 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayların şüphelisi olan 10 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.