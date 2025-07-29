Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarının Şüphelileri Yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 20 ayrı ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarının şüphelisi 22 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 20 ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonlar çerçevesinde 24 adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı başka suçlardan tutuklanırken, gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca ile tabancaya ait fişek ve şarjörler, 4 adet otomatik/pompalı tüfek, 3 adet kesici alet, 19 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP