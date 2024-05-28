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Gaziantep'te korkutan yangın

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde plastik su borularının satıldığı iş yerinde çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

Gaziantep'te korkutan yangın

- Plastik su borularının satıldığı iş yerinde çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı

Gaziantep'te plastik su borularının satıldığı iş yerinde büyük yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle plastik su borularının satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çevrede bulunan park halindeki araçlara sıçradı.

Yangın Gaziantep'in Nizip ilçesi E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Devam eden yangın çevrede park halindeki araçlara sıçradı. Yangının söndürülmesi için bir çok itfaiye ekibi müdahale ederken dumanlar gökyüzüne siyaha boyadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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