Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu başka bir araca ve alt geçide çarptı

Gaziantep'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, panelvan tipi araç ve alt geçit duvarına çarparak durdu.

Kaza, öğle saatlerinde Büyükpınar Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak önündeki panelvan tipi araç ve ve alt geçit duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP