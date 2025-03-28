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Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Ters Döndü: 2 Yaralı

Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Ters Döndü: 2 Yaralı
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Gaziantep'te Oğuzeli havalimanı yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin savrularak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Oğuzeli havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 KV 521 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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