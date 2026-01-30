Gaziantep'te kızlarının müstehcen fotoğraflarını paylaşan kişiyi öldüren baba-oğula 11 yıl hapis

Gaziantep'te eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Gökhan Yıldız'ı öldüren baba Cuma K. ve ağabey Sezer K., 11 yıl 8'er ay cezasına çaptırıldı.

Olay, 30 Mart 2024 tarihinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Yıldız (33), daha önce evlenmek istediği genç kızın müstehcen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Yıldız, genç kızın ailesiyle yaşadığı husumet nedeniyle gen. kızın babası Cuma K. ve oğlu Sezer K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, bıçak ve kesici aletlerle ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep 5. Ağır Ceza Ceza Mahkemesi'nde Gökhan Yıldız'ı kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanan baba Cuma K. ve kardeşi Sezer K. son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalaasının ardından son kez savunma yapan baba Cuma K., "Gökhan Yıldız isimli sahsı daha önce benim kızımı istemişti. Ben de yaptığım araştırma neticesinde iyi şeyler duymadım ve kızımı vermedim. Daha sonra bu şahıs bana, aileme ve kızıma rahatsızlık vermeye devam etti ve kızımın müstehcen fotoğraflarını internet üzerinden paylaştı. Ben bunu şahsın babasına söylememe rağmen şahıs bize rahatsızlık vermeye devam etti. Ayrıca sahsın babası da bize gelin siz konuşun seklinde sözler söylemesi üzerine şahısla konuşmaya gittik. Bu konu ile ilgili benim ve ailemin daha öncesinde şikayetlerimiz bulunmaktadır. Olay gününde oğlum Sezer ile beraber şahıs ile konuşmaya gittik ancak sahsın bize ana avrat küfürler edip kaçması ve bize bıçak çekmesi üzerine oğlum Sezer de elindeki bıçak ile sahsı yaraladı. Ben de elimdeki çekiç ile sahsa vurdum. Uğur bizi aralamaya çalıştı. Sahsa vurmadı. Daha sonra şahıs ayağa kalkıp bize doğru hareket edince bizde olay yerinden kaçtık. Olay nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

"Ablamın fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı"

Genç kızın kardeşi Sezer K. savunmasında, "Gökhan isimli şahıs daha önce benim ablamla, evlenmek istemişti. Babam da sahsı araştırdı ve evlenmelerine izin vermedi. Bunun üzerine bu şahıs beni, ailemi ve ablamı rahatsız etmeye başladı. Hatta ablamın fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Babam sahsın bu eylemlerine son vermesi için Gökhan'ın babasıyla konuştu. Ancak babası da ben bas edemiyorum siz konuşun dedi. Bu rahatsız etme konusu ile ilgili daha önce şikayetlerimiz de bulunmaktaydı. Biz babamla beraber maktul Gökhan'ın yanına konuşmak için gittik. Şahısla yolda karşılaştık. Bu şahıs benimle babamı görünce direk tekme salladı ve bıçak çekti. Bende bunun üzerine şahsa olayın rehavetiyle bıçak salladım. Bıçak darbelerinden biri kafasına, biri beline geldi. Daha sonra babam da elinde bulunan çekiç ile bu sahsa vurdu. Ancak abim Uğur'un herhangi bir eylemi olmadı bizi aralamaya çalıştı. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Cinayetin tüyler ürperten görüntüsü ortaya çıktı

Dosyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, Sezer K.'nın maktule defalarca bıçakla vurduğu, Cuma K.'nın da elindeki kesici aletle saldırıya katıldığı görüldü. Olay sırasında diğer sanık Uğur K.'nın tarafları ayırmaya çalıştığı, maktule yönelik doğrudan bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

Mahkemeden haksız tahrik indirimi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında olay öncesinde maktulün sanıkların ailesini uzun süre rahatsız ettiğini, bu nedenle sanıkların eylemlerini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirtti. Savcı, Sezer ve Cuma K.'nın "kasten öldürme", Uğur K.'nın ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin maktul tarafından başlatıldığı kanaatine vararak, Sezer K. ve Cuma K. hakkında önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak her iki sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanık Uğur K.'nın maktule yönelik herhangi bir saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunmadığını belirten mahkeme, bu sanık hakkında beraat kararı verdi.

Maktulün ailesi karara itiraz edecek

Maktulün ailesi, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini savunarak karara tepki gösterdi. Kararın istinafa taşınması bekleniyor. - GAZİANTEP