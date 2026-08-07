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Gaziantep'te Bir Ayda 161 Aranan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Bir Ayda 161 Aranan Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 161 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 161 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Temmuz ayında çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 490 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıslardan 161'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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