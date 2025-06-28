Gaziantep'te Kaza: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te gece saatlerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçan 27 yaşındaki Barış Boybeyi, sabah saatlerinde ölü bulundu.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 Haziran tarihinde eve gitmek üzere yola çıkan Barış Boybeyi (27) henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla bariyerlere çarpıp ardından şarampole uçtu.

Kazayı sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların fark etmesi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Barış Boybeyi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Boybeyi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP