Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin 9 Gündür Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Yüzlerce personelin katılımıyla devam eden koordineli aramalarda henüz bir ize ya da emareye rastlanmazken, Onurcan'a ait ortaya çıkan yeni görüntüler ise yürek burkuyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Teknik donanımlı yüzlerce personelin aramalarına rağmen hiçbir ize rastlanamıyor

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü STK'lar, güvenlik korucuları, İHA'lar, dron'lar, iz köpekleri, sualtı arama, itfaiye, gece görüş ekipleri gibi çok sayıda ekip, ekipman ve araçla destek veriliyor. Teknik donanımlı yüzlerce personelden oluşan ekiplerin günlerdir koordineli olarak aralıksız devam ettirdiği arama çalışmalarında herhangi bir ize ya da emareye rastlanmadı.

Onurcan'a ait ortaya çıkan yeni görüntüler yürek burktu

Kayıp olan Onurcan'ın babası ile tarlada Antep fıstığı topladığı ve oyun alanında oynadığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, küçük Onurcan'ın babasının kurduğu cümleyi tekrar etmeye çalışması ve oyun oynadığı anlar yürek burkuyor.

Aramaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP