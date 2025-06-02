Gaziantep'te Kayıp Onurcan'ın Arama Çalışmaları 9. Gününde
Gaziantep'in Araban ilçesinde 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in 9 gündür kaybolmasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Hiçbir iz veya emareye rastlanamazken, yeni görüntüler ise duyguları derinleştiriyor.
Gaziantep'te 9 gündür kayıp olan Onurcan'a dair hiçbir ize rastlanamıyor
Çok sayıda kurum ve ekip koordineli çalışıyor, hiçbir iz yada emareye rastlanamıyor
Gaziantep'te otizmli Onurcan 9 gündür aranıyor, yeni görüntüler yürek burkuyor
GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Günlerdir çok sayıda kurumdan yüzlerce personelin katılımıyla devam eden koordineli aramalarda hiçbir iz yada emareye rastlanamaması ise dikkat çekerken Onurcan'a ait ortaya çıkan yeni görüntüler yürek burkuyor.
Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının 9 gündür sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlanıyor.
Teknik donanımlı yüzlerce personelin aramalarına rağmen hiçbir ize rastlanamıyor
Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü STK'lar, güvenlik korucuları, İHA'lar, dron'lar, iz köpekleri, sualtı arama, itfaiye, gece görüş ekipleri gibi çok sayıda ekip, ekipman ve araçla destek veriliyor. Teknik donanımlı yüzlerce personelden oluşan ekiplerin günlerdir koordineli olarak aralıksız devam ettirdiği arama çalışmalarında hiçbir iz yada emareye rastlanamaması ise dikkat çekiyor.
Onurcan'a ait ortaya çıkan yeni görüntüler yürek burkuyor
Kayıp olan Onurcan'ın babası ile fıstık tarlasında Antep fıstığı topladığı anlar, oyun alanında oynadığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, küçük Onurcan'ın babasının kurduğu cümleyi tekrar etmeye çalışması ve oyun alanında oyun oynadığı anlar yürek burkuyor.
Aramaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.