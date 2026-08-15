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Kayıp memur dağlık arazide ölü bulundu

Kayıp memur dağlık arazide ölü bulundu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 gündür kayıp olan göç idaresi çalışanı Hüseyin Bolat (45), Altınüzüm Mahallesi'ndeki dağlık arazide ölü bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı; soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 gündür haber alınamayan ve kayıp olarak aranan şahıs, dağlık arazide ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye ilçesinde göç idaresinde çalışan Hüseyin Bolat (45), 8 Ağustos günü kayboldu. Hüseyin Bolat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası kayıp adamı bulmak için çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde gece saatlerinde Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda hareketsiz şahıs ihbarı alan ekipler olay yerine intikal etti. Olay yerine ulaşan ekiplerin kontrollerinde yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın Hüseyin Bolat olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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