Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu

Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Fırat Nehri'nde Bulundu
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10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in kaybolduktan 16 gün sonra cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeninin Fırat Nehri'nde bulunma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cansız bedenin su yüzeyinde süzülme anları yer aldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu, cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

Cenazenin ilk bulunma anları cep telefonu kamerasında

Kaybolduktan 16 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedenin Fırat Nehri'nde bulunma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, balıkçılar tarafından bulunan cansız bedenin su yüzeyinde süzülme anları yer aldı.

Cenazenin olay yerinde tamamlanacak işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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