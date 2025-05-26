Gaziantep'te Kaybolan Onurcan İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'ı arama çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 500 kişi otizmli Onurcan Özdemir'i arıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 500 kişilik ekip tarafından devam ediyor. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, arama çalışmaları hakkında bilgi vererek olumlu sonuç almak istediklerini söyledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde ailesiyle fıstık tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları yaklaşık 48 saattir aralıksız devam ediyor. Arama çalışmaları karadan Afad, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından, havadan ise İHA ve drone ile aralıksız devam ediyor. Kızılay ekipleri ise arama kurtarma ekiplerine insani destek sağlıyor.

"Yapılan ihbardan hemen sonra arama tarama çalışmaları başladı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Araban Özgür İşçimen, aramaların aralıksız devam ettiğini ve olumlu sonuç almak için çabaladıklarını söyledi. İşçimen, "Öncelikle bütün Araban halkımıza ve çocuğumuzun ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 24 Mayıs günü 16.00 sıralarında anne, baba ve iki çocuk tarlada bulunduğu sırada anne küçük çocuk ile ilgilenirken Onurcan Özdemir'in kaybolduğunu fark etmiş. Daha sonrasında aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çocuklarının kaybolduğu bildirmiş ve özel durumlu olduğunu ifade etmiş. Kısa süre içerisinde Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve güvenlik korucularımız hemen sahaya inmiştir. Arama tarama çalışmaları ise hemen başlamıştır" dedi.

Çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi

Arama çalışmalarına çok sayıda ilden destek ekip geldiğini de ifade eden Kaymakam İşçimen, "Daha sonrasında Gaziantep ve çevre illerde bulunan Adıyaman Urfa Diyarbakır Osmaniye Kilis Kayseri Niğde ve Adana AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş. Yine komando ekiplerimiz de zorlu saha koşulları nedeniyle bölgeye intikal ettirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Arama çalışmaları 500 kişi ile 60 kilometre karelik alanda sürüyor"

Arama çalışmalarının 500 kişilik ekiple 60 kilometre karelik alanda sürdüğünü de belirten İşçimen, "Küçük Onurcan'ı yaklaşık 60 kilometre karelik bir alanda arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Havadan İHA'lar ve drone'larla da arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Yine hassas burunlu kokuya duyarlı köpeklerin de desteği ile aramalar devam etmekte. Profesyonel ekiplerimiz, Jandarma personelimiz, AFAD ekiplerimiz, gönüllü arkadaşlarımızla yaklaşık 350 kişi ile arama tarama faaliyeti devam etmektedir. Bölge halkı da arama çalışmalarına destek vermektedir. Genel toplamda 500'ün üzerinde kişiyle arama tarama faaliyetleri yapılmaktadır. Her geçen dakika katılım daha da artmakta. Edindiğimiz bilgileri ve ihbarların hepsini değerlendirmeye alıyoruz. Görevlendirmeler harita üzerinden yapılmakta tüm alanlar titiz bir şekilde incelenmektedir. Yetkili makamlarını yapmış olduğu açıklamalar dışında açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.