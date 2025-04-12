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Gaziantep'te Kavga Sonrası Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Kavga Sonrası Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir kavga esnasında pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki Durmuş Karaca, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te kavga ettiği şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi"nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Karaca (18) ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen bir nefende kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Durmuş Karaca'ya ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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