İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Gaziantep'te Kasten Öldürmeye Yardım Eden 8 Aile Üyesi Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kasten öldürmeye yardım eden 8 aile üyesi tutuklandı. Ş.B.'nin kardeşi U.B. tarafından öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturma sonucu, suça iştirak ve delilleri karartma iddialarıyla gözaltına alınan şahıslar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürmeye yardım ve yataklık yapan aile üyeleri yakalandı

Kasten öldürme zanlısına yardım eden aile üyesi 8 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kasten öldürmeye yardım yataklık ettikleri ve suç delillerini kararttıkları tespit edilen şüpheli 8 aile üyesi yakalandı.

Gaziantep'te 13 Kasım 2024 tarihinde Oğuzeli ilçesinde Kaşyolu Mahallesinde meydana gelen ve Ş.B.'nin, kardeşi U.B. tarafından bıçaklanarak öldürmesi olayı ile ilgili jandarma ekipleri, maktulün olay yerinde beklediği süre ve olay yerinde tespit edilen kan yoğunluğunu değerlendirilmesi üzerine şüpheli U.B.'nin maktulü tek başına araca bindiremeyeceği ve olay yerinde başka bir şahıs veya şahısların olabileceği şüphesi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 ay boyunca yapılan teknik takip ve saha çalışması sonucu H.A., Z.A., D.B., A.B., S.B., C.B., Ş.A. ve M.A. isimli şahısların; kasten öldürme suçuna iştirak, suça yardım yataklık, suç delillerini karartma ve U.B. isimli şüpheliyi kasten öldürmeye azmettirdikleri tespit edildi.

Şüpheliler tutuklandı

Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısları ikamet adreslerine eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilere uygulanan çapraz sorgulama sonucunda kasten öldürmeye yardım yataklı ettikleri ve suç delillerini kararttıklarını itiraf etmesi üzerine H.A., Z.A., D.B., A.B., S.B., C.B., Ş.A. ve M.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.