Gaziantep'te kasaptan mide bulandıran düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmiş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Kasabın gıda dolandırıcılığı için kurduğu düzenek ise mide bulandırdı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere yönelik denetim yaptı. Tarım il müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 75. Yıl Mahallesi'ndeki denetimler çerçevesinde bir kasap dükkanına baskın yapıldı. Ekiplerin kasapta yaptığı incelemede akılalmaz bir düzenek tespit edildi.

KURDUĞU DÜZENEKLE BOZUK ETLERİ SATIYORMUŞ

Söz konusu kasabın et çekme makinesinin olduğu bölüme özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği tespit edildi. Mide bulandıran o onlar ise zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

KASAP MÜHÜRLENDİ

Yapılan denetimlerin ardından hijyen kurallarını hiçe sayan ve vatandaşa bozuk et yedirdigi tespit edilen kasap dükkanı, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde, bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHiçlik:

Geçen gece bir 3 harfli marketin çöpünde 2 tane açılmamış KIYMA gördüm ancak almadım çünkü pişirebilme imkanım yoktur. Umarım Hiçlik Seviyesi Anlam bana yardımcı olur bu konu hakkında. Evde bir şeyler pişirirsem, eve böcekler geliyor. Karıncalarda geliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray dinç:

Kendin ye kansız herif

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
