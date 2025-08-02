4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu

4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu
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4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu
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Gaziantep'te 4 kadın, sokakta oturan başka bir kadını sopa, tekme ve yumruklarla darp ederek, elbiselerini soymaya çalıştı. Darp edilen kadının elbiselerini çıkarmaya çalıştıkları anlar kameraya yansırken o anlarda saldırganların "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" dediği duyuldu.

Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, sokakta oturan bir kadın, kendisine doğru yanaşan 4 kadının sopa, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Hedeflerindeki kadına defalarca vuran kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı.

"GELİN SÜRPRİZ"

Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti.

4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiseleri soydu

DARP ANLARI CEP TELEFONUNDA

Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olayın neden yaşandığı bilinmezken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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