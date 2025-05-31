Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Anne Tutuklandı

Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan kadının, annesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba ile 2 kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Asiye Baytap'ın annesi Tülay S. ve babası Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Kızını kendisinin boğduğunu söyledi

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan anne Tülay S., kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anne tutuklandı, baba ile 2 kardeşe adlı kontrol kararı verildi

Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılardan anne Tülay S., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Ümmet S. ile kardeşler M.S. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP