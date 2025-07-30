Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, şüphelinin evinde izinsiz kazı yaptığını tespit etti ve kazı malzemelerine el koydu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde bir adreste kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, Ş.N. isimli şahsın ev ve eklentilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Adresinde 15 metre ve 45 metre derinliklerinde 2 kuyu kazdığı belirlenen şüpheli şahıs, suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu

20 bin TL ceza ödememek için nüfus müdürlüğüne akın ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.