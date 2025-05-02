Gaziantep'te Kaçak Define Kazısı Yapan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmada, izinsiz kazı yapan 3 kişiyi kaçarken suçüstü yakaladı. Dedektör ve kazı malzemelerine el konuldu.
Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle İslahiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.B., A.T. ve Ö.Y. isimli şüpheliler, kaçmaya çalışırken suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa