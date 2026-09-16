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Gaziantep’te jandarmadan okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri

Gaziantep’te jandarmadan okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri
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Gaziantep’te jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından sorumluluk sahasında bulunan 540 okul önü ve çevresinde bin 482 personelle güvenlik tedbiri aldı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından sorumluluk sahasında bulunan 540 okul önü ve çevresinde bin 482 personelle güvenlik tedbiri aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sorumluluk sahasında bulunan 540 okul önü, çevresi ve yaya geçitlerinde, okul koordinasyon görevlileri, asayiş devriyeleri, trafik jandarması, JASAT ve sivil unsurlarla birlikte siber jandarma devriyeleri olmak üzere toplam bin 482 personelle güvenlik tedbiri aldı.

Siber Jandarma Devriyeleri, dijital ortamda öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve çevrim içi riskleri önceden tespit etmek amacıyla aktif çalışırken okul ve çevresinde meydana gelen olaylar, okul çevresinin suç potansiyeli ve trafik yoğunluğu analiz edilerek, arttırılan emniyet tedbirlerinin yanı sıra, okul önleri ve sokakların huzuruna yönelik suçtan uzak durma, okul güvenliği, güvenli internet ve bilişim, madde bağımlılığı ve çevre konularında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Ayrıca 461 servis aracı trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken, sürücüler ve öğrencilere güvenli yolculuk hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimler sonucu yönetmeliğe uygun olmayan 3 servis aracına idari para cezası uygulanarak trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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