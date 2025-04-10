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Gaziantep'te jandarmadan hırsızlık operasyonu: 44 şahıstan 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te jandarmadan hırsızlık operasyonu: 44 şahıstan 3'ü tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 44 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 44 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Mart ayında çok sayıda çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 32 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 44 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 44 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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