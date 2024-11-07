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Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 165 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 165 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 165 şahıs yakalanarak tutuklandı. Operasyonlar, Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle gerçekleştirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 165 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ekim ayı içerisinde çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 165 şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 165 şüphelinin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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