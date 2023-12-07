Gaziantep'te İşitme Engelli Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşıma otobüsünün çarptığı işitme ve konuşma engelli yabancı uyruklu şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşıma otobüsünün çarptığı işitme ve konuşma engelli yabancı uyruklu şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 30 Kasım 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konuşma ve işitme engelli yabancı uyruklu Muhammed İd'e (46) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşıma otobüsü çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan 6 çocuk babası Muhammed İd, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Muhammed İd, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP