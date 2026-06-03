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Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 2 şahıs tutuklandı
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Gaziantep'te farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına karışan 2 şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayları gerçekleştiren 2 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslar, özel hareket destekli operasyonla yakalandı, aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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