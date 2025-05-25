Gaziantep'te İş Yeri Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te İş Yeri Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te İş Yeri Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
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Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili 3 şüpheli, yapılan polis operasyonu sonucu yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen silahlar arasında AK-47 kalaşnikof tüfek ve ruhsatsız tabanca da bulunuyor.

Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli polis operasyonu ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs 2025'te meydana gelen bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 39 adet fişek ile başkalarına ait 2 adet kimlik kartı ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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