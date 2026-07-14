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Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine baskın

Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine baskın
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Gaziantep'te iş yeri görünümlü uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda 700 kök hint keneviri ve 5 kilo 850 gram kurutulmuş kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te iş yeri görünümlü uyuşturucu imalathanesine yapılan operasyonda 700 kök hint keneviri ile 5 kilo 850 gram kurtulmuş kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. İş yerinde uyuşturucu yetiştirmek için hazırlanan özel ışıklandırma ve ısıtma sistemli oda ise dikkat çekti.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, iş yeri görünümlü uyuşturucu imalathanesine baskın düzenlendi. Özel harekat destekli operasyondaki aramalarda 700 kök hint keneviri, 5 kilo 850 gram kurutulmuş kenevir bitkisi, 46 gram esrar, hassas teraziler ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ve çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi. İş yerinde uyuşturucu yetiştirmek için hazırlanan özel ışıklandırma ve ısıtma sistemli oda ise dikkat çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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