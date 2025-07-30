Gaziantep'te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Gaziantep'te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye Hanağzı Mahallesinde meydana geldi.

Kazada, M.Ü. idaresindeki 06 EMP 721 plakalı otomobil ile M.P. yönetimindeki Volkswagen marka 27 BCV 818 plakalı otomobille çarpıştı.

İki otomobilde bulunan sürücü ve yanlarında bulunan yolcular yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin gelmesi ile İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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