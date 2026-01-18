Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan T.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa