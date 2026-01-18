Haberler

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan T.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs, saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
