Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan 17 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası alan bir şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa