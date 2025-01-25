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Gaziantep'te Hapis Cezası Olan Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te Hapis Cezası Olan Suçlu Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, 11 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.Ş.M. adlı şahsı operasyonla yakaladı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 11 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 11 ayrı suç kaydı ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş.M. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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