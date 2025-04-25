Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Organizatör Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 2 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde otoyol üzerindeki yol kontrol faaliyetinde Otoyol Jandarma timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer yandan organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.Ç. ve M.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.Ç. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP