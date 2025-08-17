Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 4. saatine girdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 40 itfaiye aracı ve 100 personel, yoğun duman altında alevlere müdahale ediyor. Alevlerin diğer fabrikalara sıçraması engellenirken, fabrikanın duvarı ekiplerin çalışmaları sırasında kepçe yardımıyla yıkıldı. Bu sayede yangına farklı noktalardan müdahale edilerek söndürme çalışmaları hızlandırıldı. - GAZİANTEP