Feci kaza! Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı
Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına araba çarptı. Kaza sonucu anne hayatını kaybederken; kızı ağır yaralandı.
- Gaziantep'te bir otomobilin çarptığı Emine G. (40) hayatını kaybetti.
- Kazada Emine G.'nin kızı Fatmagül G. (18) ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'te otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Feci kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, 80. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne Emine G. (40) ve kızı Fatmagül G.'ye (18) çarptı.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALI
Feci kaza sonrası anne ve kız metrelerce savrularak yere düşerken otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı kızı Fatmagül G. ise ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Annenin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.