Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, 17 Ağustos Pazar günü Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.F.E. (42) idaresindeki 27 AHG 953 plakalı Volkswagen marka otomobil ile T.S. (30) kontrolündeki 27 BCG plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yol kenarındaki menfeze savunularak hurda yığınına döndü. Kazada, Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D. (22) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

3 kişinin öldüğü feci kaza anları kamerada

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
