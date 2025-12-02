Haberler

Gaziantep'te Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çarparak iki gencin ölümüne yol açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Araban ilçesi Kale Mahallesi TMO önünde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
