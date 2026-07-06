Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan faili meçhul hırsızlık şüphelisi 17 şahıstan 8'i tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haziran ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamlar koordinesiyle çalışma yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 9 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP