Gaziantep'te eşinden ayrılan şahıs 6. katın balkonundan atlayarak intihar etti

GAZİANTEP Gaziantep'te 1 yıl önce eşinden ayrılan 47 yaşındaki M.G, 6 katlı binanın en üst katındaki evin balkonundan atlayarak beton zemine çakıldı. M.G, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası M.G (47), 1 yıl önce tartıştığı karısının 2 çocuğu ile birlikte Mersin'de bulunan baba ocağına dönmesi üzerine evde yalnız yaşamaya başladı. 6 katlı binanın en üst katındaki dairede kalan M.G, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar etti. Evin balkonundan atlayan ve beton zemine çakılan M.G, olay yerinde hayatını kaybetti. Komşu esnafların sesi duyması ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından şahsın olay yerinde öldüğü belirlenirken, olayın ardından bölgede toplanan vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Acı haberi alınca olay yerine gelen M.G'nin yakınları ise gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekipleri, şahsın düştüğü yer ile evinde inceleme yaparken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.