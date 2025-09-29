Haberler

Gaziantep'te Elektrikli Bisiklet Lokantaya Daldı

Gaziantep'te Elektrikli Bisiklet Lokantaya Daldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, bir lokantada yemek yiyenlerin arasına dalarak paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, sürücü çocuk bölgeden kaçtı.

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkan elektrikli bisiklet bir lokantada yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantada yemek yiyenlere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü çocuk elektrikli bisikletten, lokantada yemek yiyen müşteriler ise oturdukları sandalyeden yere düştü. Yemek yiyen lokanta müşterileri elektrikli bisikletin çarpması sonucu şoka uğradı. Kazayı görenler lokanta çalışanları ve çevredeki vatandaşlar panikle dışarı kaçtı.

Kazada yaralanan olmazken, panikleyen sürücü çocuk ise elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elektrikli bisikletlinin lokantada yemek yiyenlerin arasına daldığı, yemek yiyen vatandaşların da elektrikli bisikletin çarpması sonucu yere düştüğü görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.