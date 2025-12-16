Gaziantep'te 21 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, yurt dışından ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 21 yabancı uyruklu düzensiz göçmen bir araçta yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ülkeye giriş yapmasını sağlayan 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edilirken tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. - GAZİANTEP