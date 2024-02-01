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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 138 kişi yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember Operasyonunda 138 kişi yakalandı. Yakalananların tamamı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember Operasyonunda 138 kişi yakalandı. Yakalananların tamamı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması yönelik 16 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde operasyon düzenlendi. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 138 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Çember Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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